Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n145765-novyy-vyd-koronavirusu-nakryv-ievropu-vcheni.html

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Коронавірус у Європі поширюється з невпинною швидкістю, а деякі країни вже ввели новий локдаун. Відтепер по нашому континенту розповсюджується не тільки вірус, який спалахнув у Китаї, а його мутована версія.

Вона отримала назву 20A. EU1 і вперше була виявлена у сільськогосподарських робітників. Про це повідомляє FT.

Науковці зі Швейцарії та Іспанії провели дослідження, і з’ясували, що друга хвиля епідемії може бути пов’язана з мутацією коронавірусу серед іспанських сільськогосподарських робітників.

Починаючи з літа 2020 року нова мутація охопила усю Західну Європу, а на сьогодні на цей вид вірусу припадає значна частка нових випадків інфікування. Наголошується, що ключову роль у його розповсюдженні зіграли відпочивальники, які перебували на відпочинку в Іспанії.

На думку вченої Базельського університету Емми Ходкрофт, швидке поширення нового виду вірусу демонструє, що карантинні заходи були недостатніми для стримування розповсюдження епідемії.

Вона зазначила, що вірус 20A. EU1 не схожий ні на одну з видів мутацій SARS-CoV-2. За її словами, до цього була відома ще одна мутація, яка призвела до появи штаму коронавірусу D614G, який зробив вірус більш заразним.

Зокрема, зазначається, що останні отримані зразки вірусу з усієї Європи базуються саме на цьому виді коронавірусу. Ще один співавтор дослідження Іньякі Комас передбачає, що новий штам міг швидко розповсюдитися завдяки першому спалаху.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавіруси виявилися справжніми майстрами з мімікрії. Учені використовували суперкомп’ютери для пошуку вірусних імітацій за допомогою програми, подібної до програмного забезпечення 3D-розпізнавання обличчя.

Вони просканували понад 7 тис. вірусів та понад 4 тис. господарів в екосистемах Землі та виявили 6 млн випадків вірусної мімікрії.