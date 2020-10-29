Беларусь закрыла границу с четырьмя странами — среди них Украина

Беларусь закрыла границу с четырьмя странами — среди них Украинаhttps://racurs.ua/n145783-belarus-zakryla-granicu-s-chetyrmya-stranami-sredi-nih-ukraina.htmlРакурс
Беларусь закрыла границу с двумя соседними европейскими странами, которые поддержали протесты — Литвой и Польшей. Также под запрет попали Латвия и Украина. Теперь белорусы не могут вернуться из этих стран домой.
В данный момент пускают только грузовые машины и дипломатический транспорт. Об этом сообщает TUT. BY.
Сообщается, что всех, кто пытается вернуться, «разворачивают» на границе. Также водителей и пассажиров международных автобусов предупреждают, что они не смогут вернуться назад, если сейчас пересекут границу на выезд из Беларуси. В то же время граница с Россией остается открытой.
Первые сложности на границе появились у граждан, которые направлялись из Польши, а затем закрытие границы подтвердили со стороны Литвы. Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что эти меры введут из-за распространения коронавируса. Новые ограничения не будут касаться самолетов.
Отныне пересечь границу Беларуси смогут только такие категории граждан:
- сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированные дипломатическими и служебными паспортами;
- водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок;
- члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.
Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко, который в начале октября на фоне протестов в Беларуси провел тайную инаугурацию, прокомментировал политическую ситуацию в соседних странах — в Украине, Польше и Литве. Он посоветовал этим странам сначала разобраться со своими проблемами.