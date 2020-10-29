Полиция. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n145782-rukovoditelu-podpolnoy-zastenki-v-donecke-obyavili-podozrenie.html

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Руководителю подпольной пыточной боевиков «Изоляция», расположенной в оккупированном Донецке, сообщили о подозрении. Правоохранители привлекают боевика к ответственности заочно.

Полицейские собрали доказательства причастности фигуранта к участию в террористической организации, пытках и трудовой эксплуатации людей. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Донецкой области.

По данным полиции, «базу МГБ» на территории завода «Изоляция» в Буденновском районе Донецка возглавляет 36-летний уроженец села в Марьинском районе.

Под его руководством в 2014 году завод захватили боевики и превратили в пыточную. Там удерживали патриотически настроенных жителей, а также военнослужащих ВСУ и АТО/ООС.

Над пленными, по указаниям руководителя, физически и психологически издевались. И мужчин, и женщин жестоко избивали и пытали электрическим током. Также заключенных принуждали к тяжелой работе.

Пособнику оккупантов объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных четырьмя статьями Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 260 (создание военизированных или вооруженных формирований), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители просят очевидцев преступлений обратиться к ним.

Напомним, в августе в Киеве задержали боевика террористической организации ДНР. Боевик привлек к себе внимание полицейских, несущих службу на станции метро «Майдан Независимости», поэтому его пригласили в комнату полиции.