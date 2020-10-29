Поліція. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145782-kerivnyku-pidpilnoyi-kativni-u-donecku-ogolosyly-pidozru.html

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Керівнику підпільної катівні бойовиків «Ізоляція», розташованої в окупованому Донецьку, повідомили про підозру. Наразі правоохоронці притягують бойовика до відповідальності заочно.

Поліція зібрала докази причетності фігуранта до участі в терористичній організації, катуваннях і трудової експлуатації людей. Про це повідомив відділ комунікації поліції Донецької області.

За даними поліції, «базу МГБ» на території заводу «Ізоляція» в Будьонівському районі Донецька очолює 36-річний уродженець села в Мар’їнському районі.

Під його керівництвом у 2014 році завод захопили бойовики та перетворили на катівню. Там утримували патріотично налаштованих мешканців, а також військовослужбовців ЗСУ та АТО/ООС.

З полонених, за вказівками керівника, фізично і психологічно знущалися. І чоловіків, і жінок жорстоко били та катували електричним струмом. Також ув’язнених примушували до важкої роботи.

Посібнику окупантів оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених чотирма статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1 ст. 260 (створення воєнізованих або збройних формувань), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб) ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) КК України.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці просять очевидців злочинів зголоситися до них.

Нагадаємо, у серпні в Києві затримали бойовика терористичної організації ДНР. Бойовик привернув до себе увагу поліцейських, які несуть службу на станції метро «Майдан Незалежності», тож його запросили до кімнати поліції.