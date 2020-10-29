Цукор впливає на мікробіом кишечника

https://racurs.ua/ua/n145781-yak-cukor-vplyvaie-na-kyshechnyk-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Їжа з великою концентрацією цукру негативно впливає на мікробіом кишечника і підвищує ризик його запальних захворювань.

Такого висновку дійшли американські вчені з Техаського університету в результаті експериментів над тваринами, повідомляє видання «Популярная механика».

Зазначається, що в піддослідних мишей запальні процеси в кишечнику розпочалися вже через три години після того, як їм почали давати їжу з високим вмістом цукру.

Загалом до запалення товстої кишки виявилися більш сприйнятливі ті тварини, яким давали продукти з високим вмістом цукру, порівняно з тваринами, котрі перебували на звичайній дієті.

Це відкриття підтверджує раніші здогадки медиків, що головною причиною поширення запальних захворювань кишечника в розвинених країнах є так звана західна дієта, котра включає калорійну їжу з високим вмістом цукру.

Проте роль в розвитку запалень залишалася спірною.

Дослідники помітили, що цукор змінив склад мікробіому кишечника шляхом підтримки бактерій Akkermansia muciniphila, які розкладають компоненти слизу, яка продукується епітеліальними клітинами кишечника. Раніше вважалося, що ці бактерії мають протизапальну дію, однак тепер відомо, що збільшення кількості цих бактерій призводить до руйнування захисного шару слизу, що може викликати запалення товстої кишки.

В результаті діяльності Akkermansia muciniphila інші бактерії отримують можливість проникати в слизову оболонку, що приводить до запалення.

Нагадаємо, учені нещодавно назвали продукти, які підвищують ризик розвитку раку.