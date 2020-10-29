Сахар влияет на микробиом кишечника, фото:

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Еда с большой концентрацией сахара негативно влияет на микробиом кишечника и повышает риск его воспалительных заболеваний.

К такому выводу пришли американские ученые из Техасского университета в результате экспериментов над животными, сообщает издание «Популярная механика».

Отмечается, что у подопытных мышей воспалительные процессы в кишечнике начались уже спустя три часа после того, как им стали давать пищу с высоким содержанием сахара.

Всего к воспалению толстой кишки оказались более восприимчивы те животные, которым давали продукты с высоким содержанием сахара, по сравнению с животными, которые находились на обычной диете.

Это открытие подтверждает более ранние догадки медиков, что главной причиной распространения воспалительных заболеваний кишечника в развитых странах является так называемая западная диета, которая включает калорийную пищу с высоким содержанием сахара.

Однако роль в развитии воспалений оставалась спорной.

Исследователи заметили, что сахар изменил состав микробиома кишечника путем поддержки бактерий Akkermansia muciniphila, которые раскладывают компоненты слизи, вырабатываемой эпителиальными клетками кишечника. Ранее считалось, что эти бактерии обладают противовоспалительным действием, однако теперь известно, что увеличение количества этих бактерий приводит к разрушению защитного слоя слизи, что может вызвать воспаление толстой кишки.

В результате деятельности Akkermansia muciniphila другие бактерии получают возможность проникать в слизистую оболочку, что приводит к воспалению.

Напомним, ученые недавно назвали продукты, которые повышают риск развития рака.