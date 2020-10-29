Исламский террор охватил Францию — задержали еще трех террористов

Терористы. Фото: УНН

https://racurs.ua/n145779-islamskiy-terror-ohvatil-franciu-zaderjali-esche-treh-terroristov.html

Ракурс

Нападения во Франции вспыхивают один за другим в различных городах Франции. Еще два инцидента произошли в Лионе и пригороде Парижа Сартрувили. Во всех случаях нападающими оказывались представители мусульманского сообщества.

В качестве оружия все террористы использовали нож. Об этом сообщает Telegraph.

Сообщается, что в Лионе полиция предотвратила теракт и задержала 20-летнего афганца в традиционной одежде, который имел при себе 30-сантиметровый нож. Он пытался зайти в трамвай возле железнодорожного вокзала Лион-Перраш в историческом центре города. Его мгновенно обезвредили спецназовцы и доставили на допрос. Отмечено, что человек готовился к нападению.

В Сартрувили, пригороде Парижа, мужчина с ножом ворвался в церковь и планировал повторить сегодняшний теракт в Ницце, во время которого погибли три человека. Его вовремя обезвредили правоохранители. Сейчас террориста допрашивают.

Напомним, сегодня, 29 октября в Ницце неизвестный с ножом ворвался в церковь Нотр-Дам и убил трех человек и еще шестерых ранил. Среди погибших оказались две женщины и один мужчина. Двум жертвам нападающий отрезал головы. Полиция подстрелила террориста — он госпитализирован.

Через несколько часов неизвестный с ножом начал угрожать людям в Авиньоне. Он пытался напасть на полицейских, но его успели застрелить. Нападающий, скорее всего, был исламистом.