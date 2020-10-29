Ісламський терор охопив Францію — затримали ще трьох терористів

Терористи. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n145779-islamskyy-teror-ohopyv-franciu-zatrymaly-sche-troh-terorystiv.html

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Напади у Франції спалахують один за один у різних містах Франції. Ще два інциденти сталися у Ліоні та передмісті Парижу Сартрувілі. У всіх випадках нападниками виявлялися представники мусульманської спільноти.

У якості зброї усі терористи використовували ніж. Про це повідомляє Telegraph.

Повідомляється, що у Ліоні поліція запобігла теракту та затримала 20-річного афганця у традиційному одязі, який мав при собі 30-сантиметровий ніж. Він намагався зайти до трамвая біля залізничного вокзалу Ліон-Перраш в історичному центрі міста. Його миттєво знешкодили спецпризначенці та доставили на допит. Зазначено, що чоловік готувався до нападу.

У Сартрувілі, передмісті Парижа, чоловік з ножем увірвався до церкви та планував повторити сьогоднішній теракт у Ніцці, під час якого загинули троє осіб. Його вчасно знешкодили правоохоронці. Наразі терориста допитують.

Нагадаємо, сьогодні, 29 жовтня у Ніцці невідомий з ножем увірвався до церкви Нотр-Дам і вбив трьох людей і ще шістьох поранив. Серед загиблих опинилися дві жінки і один чоловік. Двом жертвам нападник відрізав голови. Поліція підстрелила чоловіка — він госпіталізований.

Через кілька годин невідомий з ножем почав погрожувати людям в Авіньйоні. Він намагався напасти на поліцейських, але його встигли застрелити. Нападник, швидше за все, був ісламістом.