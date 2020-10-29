Зросла кількість загиблих внаслідок вибуху газу під Харковом

Вибух на газовій станції під Харковом. Фото: Нацполіція

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Вибух на газопереробній станції в Харківській області забрав ще одне життя.

В лікарні помер 61-річний постраждалий, який отримав до 80% опіків тіла. У чоловіка були інші травми, в тому числі і переломи. Про це 29 жовтня повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу Харківської міськради і інформацію лікарів.

Таким чином кількість загиблих внаслідок вибуху зросла до трьох осіб. Наразі в лікарні залишаються ще восьмеро постраждалих — двоє перебувають в реанімації, а четверо в опіковому відділенні. Стан цих шістьох пацієнтів лікарі оцінюють, як стабільно важкий.

Нагадаємо, 28 жовтня на території газопереробної станції у селі Березівське Дергачівському районі області стався потужний вибух. Внаслідок трагедії двоє осіб загинуло, дев’ятеро отримало різні травми. Двоє постраждалих перебувають у критичному стані, ще стільки ж — у вкрай важкому.

Вибух частково зруйнував будівлю газорегуляторного пункту. Задимлення склало близько 200 кв. м.