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Взрыв на газовой станции под Харьковом. Фото: Нацполиция

Возросло количество погибших в результате взрыва газа под Харьковом

29 окт 2020, 13:19
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Взрыв на газоперерабатывающей станции в Харьковской области унес еще одну жизнь.

В больнице скончался 61-летний пострадавший, получивший до 80% ожогов тела. У мужчины были другие травмы, в том числе и переломы. Об этом 29 октября сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета и информацию врачей.

Таким образом число погибших в результате взрыва возросло до трех человек. Сейчас в больнице остаются еще восемь пострадавших — два находятся в реанимации, а четыре в ожоговом отделении. Состояние этих шестерых пациентов врачи оценивают, как стабильно тяжелое.


Напомним, 28 октября на территории газоперерабатывающей станции в селе Березовское Дергачевском районе области произошел мощный взрыв. В результате трагедии два человека погибли, девять получили различные травмы. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще столько же — в крайне тяжелом.

Взрыв частично разрушил здание газорегуляторного пункта. Задымление составило около 200 кв. м.


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