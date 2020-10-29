Возросло количество погибших в результате взрыва газа под Харьковом

Взрыв на газовой станции под Харьковом. Фото: Нацполиция

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Взрыв на газоперерабатывающей станции в Харьковской области унес еще одну жизнь.

В больнице скончался 61-летний пострадавший, получивший до 80% ожогов тела. У мужчины были другие травмы, в том числе и переломы. Об этом 29 октября сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета и информацию врачей.

Таким образом число погибших в результате взрыва возросло до трех человек. Сейчас в больнице остаются еще восемь пострадавших — два находятся в реанимации, а четыре в ожоговом отделении. Состояние этих шестерых пациентов врачи оценивают, как стабильно тяжелое.

Напомним, 28 октября на территории газоперерабатывающей станции в селе Березовское Дергачевском районе области произошел мощный взрыв. В результате трагедии два человека погибли, девять получили различные травмы. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще столько же — в крайне тяжелом.

Взрыв частично разрушил здание газорегуляторного пункта. Задымление составило около 200 кв. м.