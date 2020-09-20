Вибух на підприємстві прогримів у Києві. Фото: НПУ

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Ракурс

Вибух на підприємстві у Голосіївському районі прогримів у неділю, 20 вересня.

Інформацію про надзвичайну подію на підприємстві по вулиці Пирогівський шлях правоохоронці отримали о 16.00. Поліцейські та рятувальники, які прибули на місце події встановили, що вибух стався під час зварювальних робіт. Про це повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції в Києві.

Попередньо встановлено, що внаслідок вибуху двоє осіб дістали тілесні ушкодження. Працівники профільних служб працюють на місці НП, вони встановлюють всі обставини та причини вибуху. Правоохоронці обіцяють надати правову кваліфікацію події після проведення перевірки.

Нагадаємо, 17 вересня на Андріївському узвозі у ресторані «Канапа» прогримів вибух, внаслідок цього двоє осіб потрапили в лікарню. Виявилося, що вибухнули побутові газові балончики, які стояли біля нагрітої печі.