Термінова заява Зеленського щодо е-декларування і рішення КСУ

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Володимир Зеленський зробив заяву на позачерговому засіданні Ради нацбезпеки і оборони України, яке було скликано через рішення Конституційного суду щодо антикорупційної реформи.

Президент запевнив, що система електронного декларування працюватиме попри рішення КСУ. За його словами, законопроекти щодо відновлення е-декларування будуть подані до Верховної Ради як невідкладні. Про це 29 жовтня повідомляє Офіс президента.

Демонтаж контрольованих функцій Національного антикорупційного агентства… ніколи не буде сприйнятий нашим суспільством, а також нашими партнерами в Євросоюзі, і ми з вами вже отримуємо чіткі сигнали, — наголосив глава держави.

Він зазначив, що справа не лише у рішенні КСУ, а й загалом «у цілеспрямованих діях певних осіб на підрив суспільного договору в Україні та створенні реальної загрози національній безпеці та обороні».

Потрібно дуже детально опрацювати всю проблематику, яку ми, на жаль, отримали після рішення Конституційного суду… Система електронного декларування в Україні працюватиме. Законопроекти для її поновлення мають бути підготовлені й направлені до Верховної Ради як невідкладні, — додав президент.

Він закликав членів РНБО напрацювати конкретні рішення. Також Зеленський звернувся до правоохоронних органів з проханням встановити всі деталі ухвалення вказаного рішення КСУ.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Йдеться про ст. 366−1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Скасовані КСУ норми лежали в основі антикорупційної реформи, що є умовою безвізового режиму та підтримки західних партнерів.

НАЗК заявило, що судді КСУ «ухвалили рішення в справі про незаконне збагачення у власних інтересах». Адже до цього НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації у судді КСУ. Національне антикорупційне бюро повідомило, що має закрити 110 кримінальних проваджень через рішення КСУ.