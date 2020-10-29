Посли країн G7 відреагували на рішення КСУ

https://racurs.ua/ua/n145778-posly-krayin-g7-vidreaguvaly-na-rishennya-ksu.html

Ракурс

Посли країн «Великої сімки» в Україні (G7) 29 жовтня оприлюднили спільну заяву щодо нещодавнього скандального рішення Конституційного суду України, який скасував частину норм антикорупційного законодавства.

Відповідну заяву розміщено на офіційній сторінці G7 у Твіттер. У своєму зверненні посли «Великої сімки» занепокоїлися намаганнями скасувати антикорупційної реформи в Україні.

Посли країн G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції гідності. Ми підтримуємо український народ, який продовжує боротися за втілення свого прагнення до заможної та демократичної України… Було досягнуто вже такого значного прогресу, — йдеться в заяві.

Посли G7 наголосили, що Україна не повинна повертатися в минуле.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Йдеться про ст. 366−1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Скасовані КСУ норми лежали в основі антикорупційної реформи, що є умовою безвізового режиму та підтримки західних партнерів.

НАЗК заявило, що судді КСУ «ухвалили рішення в справі про незаконне збагачення у власних інтересах». Адже до цього НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації у судді КСУ. Національне антикорупційне бюро повідомило, що має закрити 110 кримінальних проваджень через рішення КСУ.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО «для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози».