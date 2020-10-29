Політсили можуть не отримати гроші з бюджету, фото:

https://racurs.ua/ua/n145777-rishennya-ksu-zablokuvalo-rozpodil-finansiv-politychnym-partiyam-nazk.html

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Конституційний суд України (КСУ) своїм рішенням щодо закону про незаконне збагачення, з поміж іншого, також заблокував розподіл фінансів політичним партіям, оскільки Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) тепер не може провести необхідну перед цією процедурою перевірку.

Очільник НАЗК Олександр Новіков повідомив про це в коментарі виданню «Бабель».

Закон вимагає, щоб ми перевірили фінансовий звіт партії, для цього маємо витребувати документи. А тепер ми не можемо цього зробити, — наголосив Новіков.

За його словами, в результаті партії, зокрема й ініціатор цього резонансного рішення КСУ «Опозиційна платформа — За життя», не зможуть отримати фінансування за III та IV квартали 2020 року.

Новіков зазначив, що наразі практично заблоковані всі повноваження очолюваного ним агентства, окрім написання антикорупційної стратегії, а також проведення роз’яснювальної, інформаційної та просвітницької роботи.

Нагадаємо, у НАЗК нещодавно заявили, що резонансне рішення КСУ щодо антикорупційного законодавства також заблокувало підведення підсумків місцевих виборів, голосування на яких відбулося 25 жовтня.