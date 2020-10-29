Политсилы могут не получить деньги из бюджета, фото:

https://racurs.ua/n145777-reshenie-ksu-zablokirovalo-raspredelenie-finansov-politicheskim-partiyam-napk.html

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Конституционный суд Украины (КСУ) своим решением по закону о незаконном обогащении, среди прочего, также заблокировал распределение финансов политическим партиям, поскольку Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) теперь не может провести необходимую перед этой процедурой проверку.

Глава НАПК Александр Новиков сообщил об этом в комментарии изданию «Бабель».

Закон требует, чтобы мы проверили финансовый отчет партии, для этого должны истребовать документы. А теперь мы не можем этого сделать, — подчеркнул Новиков.

По его словам, в результате партии, в том числе и инициатор этого резонансного решения КСУ «Оппозиционная платформа — За жизнь», не смогут получить финансирование за III и IV кварталы 2020 года.

Новиков отметил, что сейчас практически заблокированы все полномочия возглавляемого им агентства, кроме написания антикоррупционной стратегии, а также проведения разъяснительной, информационной и просветительской работы.

Напомним, в НАПК недавно заявили, что резонансное решение КСУ относительно антикоррупционного законодательства также заблокировало подведение итогов местных выборов, голосование на которых состоялось 25 октября.