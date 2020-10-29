Послы стран G7 прокомментировали решение КСУ

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Послы стран «Большой семерки» в Украине (G7) 29 октября обнародовали совместное заявление о недавнем скандальном решении Конституционного суда Украины, который отменил часть норм антикоррупционного законодательства.

Соответствующее заявление размещено на официальной странице G7 в Твиттере. В своем обращении послы «Большой семерки» обеспокоились из-за попыток отменить антикоррупционные реформы в Украине.

Послы стран G7 обеспокоены усилиями отменить антикоррупционные реформы, состоявшиеся после Революции достоинства. Мы поддерживаем украинский народ, который продолжает бороться за воплощение своего стремления к богатой и демократической Украине… Было достигнуто уже такого значительного прогресса, — говорится в заявлении.

Послы G7 отметили, что Украина не должна возвращаться в прошлое.

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Речь идет о ст. 366−1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Отмененные КСУ нормы лежали в основе антикоррупционной реформы, которая является условием безвизового режима и поддержки западных партнеров.

НАПК заявило, что судьи КСУ «приняли решение по делу о незаконном обогащении в собственных интересах». Ведь до этого НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации судьями КСУ. Национальное антикоррупционное бюро сообщило о необходимости закрыть 110 уголовных производств из-за решения КСУ.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО «для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы».