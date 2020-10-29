Срочное заявление Зеленского о е-декларировании и решении КСУ

Срочное заявление Зеленского об е-декларировании и решении КСУ

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Владимир Зеленский сделал заявление на внеочередном заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины, которое было созвано в ответ на решение Конституционного суда об антикоррупционной реформе.

Президент заверил, что система электронного декларирования будет работать несмотря на решение КСУ. По его словам, законопроекты о восстановлении е-декларирования будут поданы в Верховную Раду как неотложные. Об этом 29 октября сообщает Офис президента.

Демонтаж контролирующих функций Национального антикоррупционного агентства… никогда не будет воспринят обществом, а также нашими партнерами в Евросоюзе, и мы с вами уже получаем четкие сигналы, — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что дело не только в решении КСУ, но и «в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв общественного договора в Украине и создание реальной угрозы национальной безопасности и обороне».

Нужно очень детально проработать всю проблематику, которую мы, к сожалению, получили после решения Конституционного суда… Система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее обновления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные, — добавил президент.

Он призвал членов СНБО разработать конкретные решения. Также Зеленский обратился к правоохранительным органам с просьбой установить все детали принятия указанного решения КСУ.

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Речь идет о ст. 366−1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Отмененные КСУ нормы лежали в основе антикоррупционной реформы, которая является условием безвизового режима и поддержки западных партнеров.

НАПК заявило, что судьи КСУ «приняли решение по делу о незаконном обогащении в собственных интересах». Ведь до этого НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации судьями КСУ. Национальное антикоррупционное бюро сообщило о необходимости закрыть 110 уголовных производств из-за решения КСУ.