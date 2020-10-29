Білорусь закрила кордон з чотирма країнами — серед них Україна

Кордон. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n145783-bilorus-zakryla-kordon-z-chotyrma-krayinamy-sered-nyh-ukrayina.html

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Білорусь закрила кордон з двома сусідніми європейськими країнами, які підтримали протести — Литвою і Польщею. Також під заборону потрапили Латвія та Україні. Тепер білоруси не можуть повернутися з цих країн додому.

Наразі пускають лише вантажні машини та дипломатичний транспорт. Про це повідомляє TUT. BY.

Повідомляється, що усіх інших «розвертають» на кордоні. Також водіїв та пасажирів міжнародних автобусів попереджають, що вони не зможуть повернутися назад, якщо зараз перетнуть кордон на виїзд з Білорусі. Натомість з Росією кордон залишається відкритим.

Перші складності на кордоні з’явилися у громадян, які прямували з Польщі, а потім закритий кордон підтвердили з боку Литви. Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що ці міри запровадять через розповсюдження коронавірусу. Нові обмеження не стосуватимуться літаків.

Відтепер перетнути кордон Білорусі зможуть лише такі категорії громадян:

співробітники дипломатичних представництв і консульських установ, документовані дипломатичними і службовими паспортами;

водії транспортних засобів, призначених для виконання міжнародних автомобільних перевезень;

члени поїзних і локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Лукашенко, який на початку жовтня на тлі протестів у Білорусі провів таємну інавгурацію, прокоментував політичну ситуацію у сусідніх країнах — в Україні, Польщі та Литві. Він порадив цим країнам спочатку розібратись зі своїми проблемами.