Певица Grimes опубликовала колыбельную, созданную с помощью искусственного интеллекта, фото: Inc. Russia

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Певица Клэр Буше, более известная как Grimes, с помощью искусственного интеллекта создала уникальную колыбельную.

Колыбельная под названием AI Lullaby была создана совместно с музыкальным стартапом Endel, сообщает издание The New York Times.

Созданная стартапом программа Endel из подобранных Grimes вокальных фрагментов и электронных звуков автоматически генерирует звуковую среду, которое подходит конкретному пользователю. С помощью технологий искусственного интеллекта программа подбирает звуки, которые помогают расслабиться или заснуть детям и взрослым.

Сейчас программа доступна для iOS и MacOS, впоследствии должна появиться и версия для Android и Alexa.

В Grimes и известного американского изобретателя и бизнесмена Илона Маска недавно родился ребенок. В результате перед певицей встала проблема обеспечения лучшего сна для малыша.

Если у вас есть ребенок, то вы используете гаджеты для создания «белого шума». Гораздо легче вложить детей спать, если вы научите их какой-то звуковой ситуации. И я подумала, можно подойти к этому более творчески, — отметила Grimes.



Напомним, в мае этого года Маск в шестой раз стал отцом.