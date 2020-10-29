Владимир Зеленский. Фото: UA News

https://racurs.ua/n145787-zelenskiy-prikazal-napk-nemedlenno-vosstanovit-dostup-k-reestru-e-deklaraciy.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, принял совместное решение вместе с Советом национальной безопасности и обороны, обязывающее Национальное антикоррупционное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) восстановить доступ к реестру деклараций чиновников.

Решение должно вступить в силу сразу после принятия. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов по итогам заседания СНБО.

По его словам, согласно принятому решению, доступ к декларациям должны восстановить немедленно.

Только что на внеочередном заседании правительства, при участии президента Украины Владимира Зеленского, во исполнение решения СНБО приняли Распоряжение, которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки, — написал в своем Telegram чиновник.



Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский заверил, что система электронного декларирования будет работать несмотря на решение КСУ. По его словам, законопроекты по восстановлению е-декларирования будут поданы в Верховную Раду как неотложные.

Он отметил, что дело не только в решении КСУ, но и вообще «в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв общественного порядка в Украине и создании реальной угрозы национальной безопасности и обороне».