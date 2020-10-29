Садовий та Синютка. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n145791-vybory-mera-u-lvovi-hto-vyhodyt-u-drugyy-tur.html

Ракурс

Місцеві вибори пройшли в Україні 25 жовтня, у зв’язку з чим досі продовжуються підрахунки бюлетенів. У Львові після підрахунку 100% бюлетенів до другого тури вийшли два кандидати.

Ними виявилися Андрій Садовий від партії «Самопоміч» та Олег Синютка від партії «Європейська солідарність». Про це повідомив голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький.

Садовий отримав 39,96% голосів на виборах, Синютка — 31,03%. Натомість Руслан Кошулинський отримав 9,74% голосів, Ярослав Рущишин 4,67%, а Ігор Зінкевич — 3,37%. Всього у виборах мера міста взяли участь 17 кандидатів.

Мер Львова Андрій Садовий вже заявив, що готовий до другого туру на місцевих виборах. Він та його опонент вже анонсували дебати. Олег Синютка запропонував провести дебати на сміттєпереробному заводі, уткнувши «шпильку» у слабке місце чинного мера.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що чинний мер Львова та кандидат на цю посаду Андрій Садовий розповів, що його дружина та теща отримали позитивний результат ПЛР-тестування на коронавірус. Він сам отримав негативний тест.