Андрій Садовий. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n145677-koronavirus-vidpravyv-sadovogo-na-samoizolyaciu.html

Ракурс

Андрій Садовий, чинний мер Львова та кандидат на цю посаду, розповів, що його дружина та теща отримали позитивний результат ПЛР-тестування на коронавірус.

Він сам отримав негативний тест. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, його дружина та теща почувають себе добре, а він сам не відчуває ніяких симптомів захворювання. Він додав, що лікарі запевнили його у тому, що у сім’ях не всі хворіють на коронавірус одночасно, тому такий випадок — не рідкість.

Мабуть, маю хороший імунітет, — зауважив Садовий.



Відтепер мер Львова вимушено відправиться на самоізоляцію, але пообіцяв повернутися до роботи одразу після проведення повторного тестування, за яким він буде визнаний здоровим. На час хвороби мер уникатиме контактів з хворими членами сім’ї до отримання ними негативних тестів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Андрій Садовий загубив свій паспорт, а тому не міг проголосувати на місцевих виборах. Через це кандидат у мери пройшовся до виборчої дільниці з дружиною та заявив, що намагатиметься відшукати документ вдома згодом.