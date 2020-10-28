Андрей Садовый. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n145677-koronavirus-otpravil-sadovogo-na-samoizolyaciu.html

Ракурс

Андрей Садовый, действующий мэр Львова и кандидат на эту должность, рассказал, что его жена и теща получили положительный результат ПЦР-тестирования на коронавирус.

Он сам получил отрицательный тест. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, его жена и теща чувствуют себя хорошо, а он сам не испытывает никаких симптомов заболевания. Он добавил, что врачи заверили его в том, что в семьях не все болеют коронавирусом одновременно, поэтому такой случай — не редкость.

Видимо, хороший иммунитет, — отметил Садовый.



Отныне мэр Львова вынуждено отправится на самоизоляцию, но пообещал вернуться к работе сразу после проведения повторного тестирования, согласно с которым он будет признан здоровым. На время болезни мэр будет избегать контактов с больными членами семьи до получения ими негативных тестов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Андрей Садовый потерял свой паспорт, а потому не мог проголосовать на местных выборах. Поэтому кандидат в мэры прошелся на избирательный участок с женой и заявил, что постарается найти документ дома позже.