Чи «пролетів» Ляшко на виборах у Раду, розповіли у ЦВК

Олег Ляшко. Фото: Vgorode

https://racurs.ua/ua/n145676-chy-proletiv-lyashko-na-vyborah-u-radu-rozpovily-u-cvk.html

Ракурс

Олег Ляшко, лідер «Радикальної партії» та кандидат у народні депутати, програв на довиборах у Верховну Раду на 208 окрузі Анатолію Гуньку з пропрезидентської партії «Слуга народу».

До перемоги йому не вистачило 2,32% голосів виборців. Про це повідомляє Центральна виборча комісія (ЦВК) після опрацювання 100% протоколів.

Так, згідно з результатами виборів, за «слугу» виборці віддали 34,1% голосів (21 тис. 245). Друге місце посів головний радикал — за нього свої голоси віддали 31,78% виборців (19 тис. 799).

На третьому місці опинилася Людмила Давиденко (26,68%), дружина померлого депутата Валерія Давиденка, через смерть якого призначили вибори на цьому окрузі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ляшко відразу після виборів заявив про свою перемогу та повернення до Ради, однак вже у паралельному підрахунку голосів виявилося, що радикал відстає від свого головного опонента.

Після цього Ляшко почав розкидуватися звинуваченнями — він заявив про махінації з боку свого конкурента та звинуватив СБУ у своєму програші.