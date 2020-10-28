«Пролетел» ли Ляшко на выборах в Раду, рассказали в ЦИК

Олег Ляшко. Фото: Vgorode

https://racurs.ua/n145676-proletel-li-lyashko-na-vyborah-v-radu-rasskazali-v-cik.html

Ракурс

Олег Ляшко, лидер «Радикальной партии» и кандидат в народные депутаты, проиграл на довыборах в Верховную Раду по 208 округу, уступив Анатолию Гунько из пропрезидентской партии «Слуга народа».

До победы ему не хватило 2,32% голосов избирателей. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после обработки 100% протоколов.

Так, согласно результатам выборов, за «слугу» избиратели отдали 34,1% голосов (21 тыс. 245). Второе место занял главный радикал — за него свои голоса отдали 31,78% избирателей (19 тыс. 799).

На третьем месте оказалась Людмила Давыденко (26,68%), жена умершего депутата Валерия Давиденко, из-за смерти которого назначили выборы на этом округе.

Напомним, ранее мы сообщали, что Ляшко сразу после выборов заявил о своей победе и возвращении в Раду, однако уже в параллельном подсчете голосов оказалось, что радикал отстает от своего главного оппонента.

После этого Ляшко начал разбрасываться обвинениями — он заявил о махинациях со стороны своего конкурента и обвинил СБУ в своем проигрыше.