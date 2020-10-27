28 октября отмечают День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n145675-28-oktyabrya-otmechaut-den-osvobojdeniya-ukrainy-ot-fashistskih-zahvatchikov.html

Ракурс

28 октября православная церковь чтит память святого Ефима Благочестивого, основавшего небольшую монашескую общину в Салониках.

Селяне в этот день занимались обработкой льна. Невесты перед свадьбой обычно пряли нитку, что гарантировало защиту от злых сил. В народе верили, что 28 октября активизируется нечистая сила, поэтому необходимо было помолиться Ефиму.

28 октября также отмечают День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Этот праздник отмечается в Украине ежегодно в день окончательного изгнания войск нацистской Германии и ее союзников во время Второй мировой войны за пределы современной территории Украины. 27 октября 1944 года был освобожден Ужгород, а 28 октября советские войска вышли на современную границу Украины.

Историки подсчитали, что во время войны на территории Украины погибли почти 3 млн бойцов Красной армии, а на принудительные работы в Германию вывезли более 2 млн украинцев. В результате боевых действий были полностью или частично разрушены более 700 городов и 28 тыс. сел, а около 10 млн человек остались без домов.

В мире 28 октября отмечают Международный день анимации всемирный День дзюдо, День любителей плюшевых животных, Национальный день шоколада в США.

28 октября в истории:

1913 год — открыли трамвайное движение в Виннице.

1920 год — страны Антанты подписали с Румынией «Бессарабский протокол», который отдавал Бессарабию Румынии.

1989 год — Верховная Рада Украинской ССР приняла закон о государственном статусе украинского языка-закон «О языке в Украинской ССР».

1993 год — сенат Австралии признал Голодомор в Украине актом геноцида.

Напомним, 27 октября православные верующие в Украине праздновали день Прасковьи или Параскевы, которую в народе называют Грязницей, поскольку в этот день обычно портится погода и идут сильные дожди.