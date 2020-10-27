Матч Лиги чемпионов «Шахтер» — «Интер». Фото: ФК «Шахтер» в Twitter

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Ракурс

Матч «Шахтер» — «Интер» 27 октября состоялся на НСК «Олимпийский» в Киеве.

В рамках второго тура Лиги чемпионов «горняки» не сумели обогнать итальянцев и взять реванш за вылет из полуфинала Лиги Европы УЕФА в прошлом сезоне. На табло после матча была зафиксирован ничья — 0:0.

Настоящий героем поединка стал 19-летний голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин. В первом тайме вратарь спасал свою команду по меньшей мере четыре раза, когда помешал забить аргентинцу Лаутаро Мартинесу и бельгийцу Лукаку. Еще два невероятных сейва украинец сделал во втором тайме.

«Шахтер» — «Интер» 0:0

«Шахтер»: Трубин — Додо, Бондарь, Хочолава (Матвиенко, 62), Корниенко — Майкон, Маркос Антонио — Марлос (Алан Патрик, 87), Соломон, Тете — Дентиньо (Тайсон, 15).

«Интер»: Ханданович — Д’Амброзио (Дармиан, 79), Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Видаль (Эриксен, 79), Янг (Пинамонти, 85) — Лукаку, Мартинес (Перишич, 72).

Предупреждения: Бастони, Видаль.

Как известно, в матче с «Интером» не могли сыграть ряд игроков донецкой команды. После травм продолжают восстанавливаться Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка и Сергей Кривцов. Также не смог выйти на игру Фернандо. А Жуниор Мораес не только не успел восстановиться после коронавируса, у него также возник конфликт с клубом.

В следующем туре Лиги чемпионов горняки встретятся с немецким клубом «Боруссия Менхенгладбах». Матч состоится 3 ноября на НСК «Олимпийский» в Киеве.

Напомним, 21 октября в первом туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» сенсационно обыграл мадридский «Реал» со счетом 3:2. Обе команды из-за травмы и коронавируса не смогли выставить немало основных игроков.