Матч Ліги чемпіонів «Шахтар» — «Інтер». Фото: ФК «Шахтар» у Twitter

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Ракурс

Матч «Шахтар» — «Інтер» 27 жовтня відбувся на НСК «Олімпійський» у Києві.

У рамках другого туру Ліги чемпіонів «гірники» не зуміли обігнати італійців та взяти реванш за виліт з півфіналу Ліги Європи УЄФА в минулому сезоні. На табло була зафіксована нічия — 0:0.

Справжній героєм поєдинку став 19-річний голкіпер «Шахтаря» Анатолій Трубін. У першому таймі воротар рятував свою команду щонайменше чотири рази, коли завадив забити аргентинцеві Лаутаро Мартінесу та бельгійцеві Лукаку. Ще два неймовірних сейви українець зробив у другому таймі.

«Шахтар» — «Інтер» 0:0

«Шахтар»: Трубін — Додо, Бондар, Хочолава (Матвієнко, 62), Корнієнко — Майкон, Маркос Антоніо — Марлос (Алан Патрік, 87), Соломон, Тете — Дентіньо (Тайсон, 15).

«Інтер»: Ханданович — Д’амброзіо (Дарміан, 79), Де Врей, Бастоні — Хакімі, Барелла, Брозович, Відаль (Еріксен, 79), Янг (Пінамонті, 85) — Лукаку, Мартінес (Перішич, 72).

Попередження: Бастоні, Відаль.

Як відомо, в матчі з «Інтером» не могли зіграти низка гравців донецької команди. Після травм продовжують відновлюватися Віктор Коваленко, Євген Коноплянка та Сергій Кривцов. Також не зміг вийти на гру Фернандо. А Жуніор Мораес не лише не встиг відновитися після коронавірусу, у нього також виник конфлікт із клубом.

У наступному турі Ліги чемпіонів гірники зустрінуться з німецький клубом «Боруссія Менхенгладбах». Матч відбудеться 3 листопада на НСК «Олімпійський» у Києві.

Нагадаємо, 21 жовтня в першому турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» сенсаційно обіграв мадридський «Реал» з рахунком 3:2. Обидві команди через травми і коронавірус не змогли виставити чимало основних гравців.