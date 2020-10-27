У Зеленского отреагировали на решение ОАСК по НАБУ. Фото: railinsider.com.ua

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Офис Зеленского отреагировал на решение ОАСК исключить из государственного реестра информацию о Артеме Сытнике как директоре Антикоррупционного бюро.

На Банковой заявили, что сообщения о решении Окружного административного суда Киева по иску к НАБУ вызвали определенную обеспокоенность в украинском обществе и стали основанием для очевидных спекуляций. У Зеленского обещают обжаловать это решение. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Офиса президента.

Учитывая ответ министра юстиции Украины Дениса Малюськи, констатируем, что НАБУ как было, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом. Еще раз подчеркиваем, что это является важной составляющей эффективного и прогрессивного развития нашего государства, — говорится в заявлении.

У президента отметили, что исключительный перечень оснований для увольнения директора НАБУ содержится в действующем законодательстве и этот перечень может быть изменен только Верховной Радой, но не решением суда.

Напомним, что 26 октября Окружной админсуд Киева принял решение исключить из государственного реестра информацию о Артеме Сытнике как директоре НАБУ. Такое решение ОАСК принял на основании решения Конституционного суда, который признал незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника. В Министерстве юстиции заявили, что не будут выполнять это решение, поскольку не имеют полномочий.

В Антикоррупционном бюро решение Окружного админсуда назвали «ангажированным и абсурдным в правовом смысле». В НАБУ решение в отношении Сытника считают ответом на расследование уголовного производства против Павла Вовка и нескольких других судей ОАСК.