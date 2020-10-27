У Зеленського відреагували на рішення ОАСК щодо НАБУ. Фото: railinsider.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145673-u-zelenskogo-prokomentuvaly-rishennya-oask-schodo-antykorupciynogo-buro.html

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Офіс Зеленського відреагував на рішення ОАСК викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Антикорупційного бюро.

На Банковій заявили, що повідомлення про рішення Окружного адміністративного суду Києва за позовом до НАБУ викликали певні занепокоєння в українському суспільстві та стали підставою для очевидних спекуляцій. У Зеленського обіцяють оскаржити це рішення. Про це 27 жовтня повідомила прес-служба Офісу президента.

З огляду на відповідь міністра юстиції України Дениса Малюськи, констатуємо, що НАБУ як було, так і залишається повноцінно функціонуючим правоохоронним органом. Ще раз наголошуємо, що це є важливою складовою ефективного та прогресивного розвитку нашої держави, — йдеться в заяві.

У президента наголосили, що виключний перелік підстав для звільнення директора НАБУ міститься у чинному законодавстві і цей перелік може бути змінений лише Верховною Радою, але не рішенням суду.

Нагадаємо, що 26 жовтня Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора НАБУ. Таке рішення ОАСК ухвалив на підставі рішення Конституційного суду, який визнав незаконним указ президента Петра Порошенка про призначення Ситника. У Міністерстві юстиції заявили, що не виконуватимуть цього рішення, оскільки не мають повноважень.

В Антикорупційному бюро рішення Окружного адмінсуду назвали «заангажованим і абсурдним у правовому сенсі». У НАБУ рішення щодо Ситника вважають відповіддю на розслідування кримінального провадження проти Павла Вовка і кількох інших суддів ОАСК.