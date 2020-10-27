28 жовтня відзначають День визволення України від фашистських загарбників. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n145675-28-jovtnya-vidznachaut-den-vyzvolennya-ukrayiny-vid-fashystskyh-zagarbnykiv.html

Ракурс

28 жовтня православна церква вшановує пам’ять святого Юхима Благочестивого, який заснував невелику чернечу громаду біля Салоників.

Селяни цього дня займалися обробкою льону. Наречені перед весіллям зазвичай пряли нитку, що гарантувало захист від злих сил. У народі вірили, що 28 жовтня активізується нечиста сила, тому необхідно було помолитися Юхиму.

28 жовтня також відзначають День визволення України від фашистських загарбників. Це свято відзначається в Україні щорічно в день остаточного вигнання військ нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни за межі сучасної території України. 27 жовтня 1944 року було звільнено Ужгород, 28 жовтня радянські війська вийшли на сучасний кордон України.

Історики підрахували, що під час війни на території України загинули майже 3 млн бійців Червоної армії, а на примусові роботи до Німеччини вивезли понад 2 млн українців. Внаслідок бойових дій були повністю чи частково зруйновані понад 700 міст і 28 тис. сіл, а близько 10 млн людей залишились без будинків.

У світі 28 жовтня відзначають Міжнародний день анімації, всесвітній День дзюдо, День любителів плюшевих тварин, Національний день шоколаду в США.

28 жовтня в історії:

1913 рік — відкрили трамвайний рух у Вінниці.

1920 рік — країни Антанти підписали з Румунією «Бессарабський протокол», який віддавав Бессарабію Румунії.

1989 рік — Верховна рада Української РСР ухвалила закон про державний статус української мови — закон «Про мову в Українській РСР».

1993 рік — сенат Австралії визнав Голодомор в Україні актом геноциду.

Нагадаємо, 27 жовтня православні віряни в Україні святкували день Параски або Параскеви, яку в народі називають Грязницею, оскільки цього дня зазвичай псується погода і йдуть сильні дощі.