Ляшко обещает поднять на вилы махинаторов — он проигрывает в параллельном подсчете голосов, фото — Радио Свобода

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Ракурс

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии Украины и бывший нардеп, рискует не вернуться в парламент. Кандидат заявил, что не признает результаты парламентских выборов в округе № 208.

Согласно результатам параллельного подсчета голосов, его оппонент Антолий Гунько со «Слуги народа» побеждает Ляшко с разницей в 1 тыс. 442 голоса.

Гунько утром 26 октября сообщил о своей победе. Ляшко с этим не согласен и заявил в Фейсбук об аномально высокой явке избирателей и подкупе в пользу оппонента.

Мы выиграли выборы в 208 округе, но проиграли подкупу и коррупции власти, — написал Ляшко в Фейсбук.

Вечером 25 октября он успел поздравить своих сторонников с победой.

Утром 26 октября Ляшко объяснил, что «кандидат от власти Гунько скупил 50% избирателей округа и в коррупционный способ купил мандат народного депутата».

Он не признал результатов «этих купленных выборов» и требует «справедливого расследования и наказания» причастных к «масшабному подкупу избирателей».

Уже обработано 25% участковых протоколов и Ляшко лидирует. У него 33,03%, у Гунько 32,38%.

Выборы народных депутатов в этом округе объявили после того, как в мае 2020 года был найден мертвым нардеп Валерий Давиденко. Именно он победил на выборах в этом округе в 2019 году.