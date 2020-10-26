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Ракурс
Олег Ляшко

Кандидат от «Слуги народа» обходит Ляшко на довыборах в Раду

26 окт 2020, 08:23
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В одномандатном избирательном округе № 208 в Черниговской области, где проходят довыборы в Верховную Раду, лидирует кандидат от «Слуги народа» Анатолий Гунько.

Как свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, по результатам обработки 13,06% участковых протоколов Гунько набрал 35,4% голосов избирателей. Его соперник Олег Ляшко немного отстает — ему отдали свои голоса 33,74% избирателей.

Самовыдвиженка Людмила Давыденко набрала на данный момент 21,91% голосов, остальные кандидаты — 3% и менее.


Довыборы в Верховную Раду

Напомним, ранее Ляшко написал в своем фейсбуке, что победил на довыборах в Раду, а затем опубликовал видеообращение, в котором заявил, что у него хотят украсть победу. В этом он обвинил СБУ. Ляшко также призвал президента Владимира Зеленского «не идти путем Януковича» и признать свое поражение.

Источник: Ракурс


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