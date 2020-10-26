Олег Ляшко

https://racurs.ua/n145589-kandidat-ot-slugi-naroda-obhodit-lyashko-na-dovyborah-v-radu.html

Ракурс

В одномандатном избирательном округе № 208 в Черниговской области, где проходят довыборы в Верховную Раду, лидирует кандидат от «Слуги народа» Анатолий Гунько.

Как свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, по результатам обработки 13,06% участковых протоколов Гунько набрал 35,4% голосов избирателей. Его соперник Олег Ляшко немного отстает — ему отдали свои голоса 33,74% избирателей.

Самовыдвиженка Людмила Давыденко набрала на данный момент 21,91% голосов, остальные кандидаты — 3% и менее.

Напомним, ранее Ляшко написал в своем фейсбуке, что победил на довыборах в Раду, а затем опубликовал видеообращение, в котором заявил, что у него хотят украсть победу. В этом он обвинил СБУ. Ляшко также призвал президента Владимира Зеленского «не идти путем Януковича» и признать свое поражение.