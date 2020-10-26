Олег Ляшко

https://racurs.ua/ua/n145589-kandydat-vid-slugy-narodu-obhodyt-lyashka-na-dovyborah-u-radu.html

Ракурс

В одномандатному виборчому окрузі № 208 в Чернігівській області, де відбуваються довибори до Верховної Ради, лідирує кандидат від «Слуги народу» Анатолій Гунько.

Як свідчать дані Центральної виборчої комісії, за результатами опрацювання 13,06% дільничних протоколів Гунько набрав 35,4% голосів виборців. Його суперник Олег Ляшко трохи відстає — йому віддали свої голоси 33,74% виборців.

Самовисуванка Людмила Давиденко набрала на цей момент 21,91% голосів, решта кандидатів — 3% і менше.

Нагадаємо, раніше Ляшко написав у своєму фейсбуці, що переміг на довиборах у Раду, а згодом опублікував відеозвернення, в якому заявив, що в нього хочуть вкрасти перемогу. В цьому він звинуватив СБУ. Ляшко також закликав президента Володимира Зеленського «не йти шляхом Януковича» і визнати свою поразку.