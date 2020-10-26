Ляшко обіцяє підняти на вила махінаторів — він програє у паралельному підрахунку голосів, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n145599-lyashko-obicyaie-pidnyaty-na-vyla-mahinatoriv-vin-prograie-u-paralelnomu-pidrahunku-golosiv.html

Ракурс

Олег Ляшко, лідер Радикальної партії України та колишній нардеп, ризикує не повернутися в парламент. Кандидат заявив, що не визнає результати парламентських виборів в окрузі № 208.

Відповідно до результатів паралельного підрахунку голосів, його опонент Антолій Гунько зі «Слуги народу» перемагає Ляшка з різницею у 1 тис. 442 голоси.

Гунько вранці 26 жовтня повідомив про свою перемогу. Ляшко з цим не погоджується і заявив у Фейсбук про аномально високу явку виборців й підкуп на користь опонента зі «Слуги народу».

Ми виграли вибори в 208 окрузі, але програли підкупу і корупції влади, — написав Ляшко у Фейсбук.

Увечері 25 жовтня він встиг привітати своїх прихильників з перемогою.

Вранці 26 жовтня Ляшко пояснив, що «кандидат від влади Гунько скупив 50% виборців округу та у корупційний спосіб купив мандат народного депутата».

Він не визнав результатів «цих куплених виборів» і вимагає «справедливого розслідування і покарання» причетних до «масшабного підкупу виборців».

Наразі опрацьовано 25% дільничних протоколів і Ляшко лідирує. У нього 33,03%, в Гунька 32,38%.

Вибори народних депутатів в цьому окрузі оголосили після того, як у травні 2020 року був знайдений мертвим Валерій Давиденко. Саме він переміг на виборах у цьому окрузі у 2019 році.