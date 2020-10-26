Олег Ляшко. Фото: BBC

https://racurs.ua/n145621-anomalno-vysokuu-yavku-na-okruge-lyashko-proverit-policiya.html

Ракурс

Олег Ляшко, кандидат в народные депутаты по округу № 208 и лидер Радикальной партии, снова участвовал в голосовании. Его основным конкурентом на место нардепа был Анатолий Гунько от партии «Слуга народа»,

Во время местных выборов, на которых наблюдалась общая низкая явка, именно в этом округе проголосовало наибольшее количество избирателей. В связи с этим полиция проведет проверку такой аномальной активности. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на брифинге.

По его словам, по 208 округу в Черниговской области с начала избирательного процесса было открыто шесть уголовных производств, в частности, три производства по статье о подкупе избирателей и три относительно препятствования осуществления избирательного права гражданами.

В день голосования полиция зафиксировала три события: отключение электроэнергии на участке и две жалобы об отсутствии информации о кандидатах. Также он добавил, что полиция проверит, с чем связана такая высокая явка в округе.

Напомним, ранее мы сообщали, что Олег Ляшко заявил, что не признает результаты парламентских выборов в округе № 208. Согласно результатам параллельного подсчета голосов, его оппонент Анатолий Гунько из «Слуги народа» побеждает Ляшко с разницей в 1 тыс. 442 голоса.

Гунько утром 26 октября сообщил о своей победе. Ляшко с этим не согласен, и заявил в Фейсбуке об аномально высокой явке избирателей, а также подкупе в пользу оппонента из «Слуги народа».

Аномально высокую явку на округе Ляшко проверит полиция — выборы в Раду