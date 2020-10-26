Погода в Украине на 27 октября. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 27 октября ожидается теплая и солнечная, на юге ожидаются переменные дожди. Температура воздуха прогреется до +20°.

Днем столбики термометров покажут 13−20° выше нуля. Ночи в эти сутки будут прохладными, без осадков — 3−14° выше нуля. Ветер обещают юго-восточный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 27 октября будет преимущественно солнечной, осадков не прогнозируется. Ночью воздух прогреется до 7−9° тепла, а днем — 14−16° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется несколько прохладнее. Температура воздуха ночью составит 3−5° тепла, а днем столбики термометра поднимутся до 13−15° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут по-осеннему теплыми, но дождливыми. Температура воздуха ночью составит 12−14° тепла, а днем воздух прогреется до 17−19° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется относительно теплая. Температурные показатели будут следующими: ночью 6−8 ° тепла, а днем — 16−18 ° выше нуля.

Погода в Карпатах 27 октября будет преимущественно солнечной, возможна переменная облачность. Столбики термометров в темное время суток покажут 7−9° тепла, а днем 16−18° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка Украины 27 октября прогнозируется спокойная. Возможны незначительные магнитные возмущения, которые достигнут пика активности ночью.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на ноябрь анонсировали украинские синоптики. В последний месяц осени следует ожидать значительного похолодания — почти весь месяц будет идти дождь, а солнце редко будет выглядывать из-за туч.