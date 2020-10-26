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Погода в Украине на 27 октября. Фото: Pixabay

До +20° тепла и дожди на юге — погода в Украине на 27 октября (КАРТА)

26 окт 2020, 16:43
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Погода в Украине 27 октября ожидается теплая и солнечная, на юге ожидаются переменные дожди. Температура воздуха прогреется до +20°.

Днем столбики термометров покажут 13−20° выше нуля. Ночи в эти сутки будут прохладными, без осадков — 3−14° выше нуля. Ветер обещают юго-восточный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 27 октября будет преимущественно солнечной, осадков не прогнозируется. Ночью воздух прогреется до 7−9° тепла, а днем — 14−16° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется несколько прохладнее. Температура воздуха ночью составит 3−5° тепла, а днем столбики термометра поднимутся до 13−15° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут по-осеннему теплыми, но дождливыми. Температура воздуха ночью составит 12−14° тепла, а днем воздух прогреется до 17−19° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется относительно теплая. Температурные показатели будут следующими: ночью 6−8 ° тепла, а днем — 16−18 ° выше нуля.

Погода в Карпатах 27 октября будет преимущественно солнечной, возможна переменная облачность. Столбики термометров в темное время суток покажут 7−9° тепла, а днем 16−18° тепла по Цельсию.

Погода в Украине на 27 октября. Карта: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка Украины 27 октября прогнозируется спокойная. Возможны незначительные магнитные возмущения, которые достигнут пика активности ночью.


Геомагнитные бури. Инфографика: Gismeteo

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на ноябрь анонсировали украинские синоптики. В последний месяц осени следует ожидать значительного похолодания — почти весь месяц будет идти дождь, а солнце редко будет выглядывать из-за туч.

Источник: Ракурс


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