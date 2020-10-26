Погода в Україні на 27 жовтня. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Україні 27 жовтня очікується тепла та сонячна, на півдні очікуються мінливі дощі. Температура повітря прогріється до +20°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 13−20° вище нуля. Ночі цієї доби будуть прохолодними, без опадів — 3−14° вище нуля. Вітер обіцяють південно-східний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 27 жовтня буде переважно сонячною, опадів не прогнозується. Вночі повітря прогріється до 7−9° тепла, а вдень — 14−16° вище нуля.

Погода в Харкові у найближчу добу прогнозується дещо прохолодніша. Температура повітря вночі складе 3−5° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 13−15° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть по-осінньому теплими, але дощовими. Температура повітря вночі складе 12−14° тепла, а вдень повітря прогріється до 17−19° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується відносно тепла. Температурні показники будуть такими: уночі 6−8° тепла, а вдень — 16−18° вище нуля.

Погода в Карпатах 27 жовтня буде переважно сонячною, можлива мінлива хмарність. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 7−9° тепла, а вдень 16−18° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 27 жовтня прогнозується спокійна. Можливі незначні магнітні збурення, які досягнуть піку активності уночі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на листопад анонсували українські синоптики. В останній місяць осені варто очікувати значного похолодання — майже увесь місяць буде дощитиме, а сонце рідко виглядатиме з-за хмар.