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Погода в Україні на 27 жовтня. Фото: Pixabay
До +20° тепла та дощі на півдні — погода в Україні на 27 жовтня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n145619-do-20-tepla-ta-doschi-na-pivdni-pogoda-v-ukrayini-na-27-jovtnya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 27 жовтня очікується тепла та сонячна, на півдні очікуються мінливі дощі. Температура повітря прогріється до +20°.
Вдень стовпчики термометрів покажуть 13−20° вище нуля. Ночі цієї доби будуть прохолодними, без опадів — 3−14° вище нуля. Вітер обіцяють південно-східний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.
Погода в Києві 27 жовтня буде переважно сонячною, опадів не прогнозується. Вночі повітря прогріється до 7−9° тепла, а вдень — 14−16° вище нуля.
Погода в Харкові у найближчу добу прогнозується дещо прохолодніша. Температура повітря вночі складе 3−5° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 13−15° вище нуля.
Погодні умови в Одесі будуть по-осінньому теплими, але дощовими. Температура повітря вночі складе 12−14° тепла, а вдень повітря прогріється до 17−19° вище нуля.
Погода у Львові завтра прогнозується відносно тепла. Температурні показники будуть такими: уночі 6−8° тепла, а вдень — 16−18° вище нуля.
Погода в Карпатах 27 жовтня буде переважно сонячною, можлива мінлива хмарність. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 7−9° тепла, а вдень 16−18° тепла за Цельсієм.
Геомагнітна обстановка в Україні 27 жовтня прогнозується спокійна. Можливі незначні магнітні збурення, які досягнуть піку активності уночі.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на листопад анонсували українські синоптики. В останній місяць осені варто очікувати значного похолодання — майже увесь місяць буде дощитиме, а сонце рідко виглядатиме з-за хмар.
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