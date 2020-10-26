Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/ua/n145618-notu-protestu-ugorskomu-poslu-vruchyla-ukrayina-cherez-agitaciu-siyyarto-na-miscevyh-vyborah.html

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Міністерство закордонних справ України 26 вересня вручило ноту протесту послу Угорщини в Україні Іштвану Ійдярто через політичну агітацію представників угорської влади на користь однієї з партій на місцевих виборах.

Угорському дипломату пояснили, що неприпустимо офіційним особам Угорщини в день тиші публічно агітувати громадян України угорського походження голосувати за партію угорців — «Товариство угорської культури Закарпаття». Такі дії суперечать ст. 60 закону України «Про місцеві вибори», а також ст. 57 Виборчого кодексу України, якими заборонено іноземцям брати участь у передвиборчій агітації. Про це 26 повідомили у прес-службі МЗС.

У міністерстві закликали угорську сторону поважати українське законодавство і не втручатися у внутрішні справи України, оскільки це не покращує українсько-угорські відносини.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України звинуватило Угорщину у прямому втручанні у проведенні місцевих виборів в Україні, які тривали 25 жовтня. Раніше очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав українських угорців голосувати за одну з партій, котра брала участь у місцевих виборах — КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття).