Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/n145618-notu-protesta-vengerskomu-poslu-vruchila-ukraina-iz-za-agitacii-siyyarto-na-mestnyh-vyborah.html

Ракурс

Министерство иностранных дел Украины 26 сентября вручило ноту протеста послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто из-за политической агитации представителей венгерской власти в пользу одной из партий на местных выборах.

Венгерскому дипломату объяснили, что недопустимо официальным лицам Венгрии в день тишины публично агитировать граждан Украины венгерского происхождения голосовать за партию венгров — «Общество венгерской культуры Закарпатья». Такие действия противоречат ст. 60 закона Украины «О местных выборах», а также ст. 57 Избирательного кодекса Украины, которыми запрещено иностранцам участвовать в предвыборной агитации. Об этом 26 сообщили в пресс-службе МИД.

В министерстве призвали венгерскую сторону уважать украинское законодательство и не вмешиваться во внутренние дела Украины, поскольку это не улучшает российско-венгерские отношения.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины обвинило Венгрию в прямом вмешательстве в проведении местных выборов в Украине, которые длились 25 октября. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал украинских венгров голосовать за одну из партий, которая принимала участие в местных выборах — КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья).