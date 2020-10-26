Рыбы. Фото: greelane.com

https://racurs.ua/n145616-chto-zastavilo-drevnih-ryb-vyyti-na-sushu-issledovanie.html

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Научное открытие сделала группа ученых из Бангорського и Оксфордского университетов (Великобритания) и Уппсальского университета (Швеция) при моделировании приливов. Ученые узнали, что морские приливы могли повлиять на выход рыб на сушу.

Также приливы могли способствовать эволюции органов дыхания у рыб. Такие результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society A.

Ученые исследовали период (силур — девон) в истории Земли — от 420 до 380 млн лет назад. Известно, что 400 млн лет назад Луна была, вероятно, на 16 тыс. км ближе, а значит, создавала более масштабные приливы и отливы, чем сейчас. Ученые заинтересовались вопросом, могли ли приливы способствовать появлению конечностей у жителей водоемов, когда их выбрасывало на мель.

Ученые провели цифровое моделирование приливов и отливов. Результаты показали, что приливные колебания превышали четыре метра в районе, известном как Юго-Китайский блок. Его считают местом происхождения костистых рыб.

Исследователи считают, что большие приливы могли способствовать как эволюции органов дыхания у рыб, так и формирования у них конечностей, чтобы облегчить передвижение в приливных зонах.

Напомним, исследователи аэродинамических сил вдохновились рыбьей чешуей и смогли придумать более эргономичную форму для самолетов. Благодаря этому открытию лобовое сопротивление летательных аппаратов снизится на 25%.