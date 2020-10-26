Риби. Фото: greelane.com

https://racurs.ua/ua/n145616-scho-zmusylo-drevnih-ryb-vyyty-na-sushu-doslidjennya.html

Ракурс

Міжнародна група вчених провела цифрове моделювання впливу морських припливів на вихід морських жителів з водойм. Дослідники вважають, що припливи сприяли формуванню у риб кінцівок та органів дихання.

Наукове відкриття зробила група вчених з Бангорського і Оксфордського університетів (Великобританія) і Уппсальского університету (Швеція) під час моделювання припливів. Вчені дізналася, що морські припливи могли вплинути на вихід риб на сушу.

Також припливи могли сприяти еволюції органів дихання у риб. Такі результати дослідження опубліковані в журналі Proceedings of the Royal Society A.

Вчені досліджували період (силур — девон) в історії Землі — від 420 до 380 млн років тому. Відомо, що 400 млн років тому Місяць був, ймовірно, на 16 тис. км ближче, а значить, створював масштабніші припливи і відливи, ніж зараз. Науковці зацікавилися запитанням, чи припливи могли сприяти появі кінцівок у мешканців водойм, коли їх викидало на мілину.

Вчені провели цифрове моделювання припливів і відливів. Результати показали, що приливні коливання перевищували чотири метри в районі, відомому як Південно-Китайська блок. Його вважають місцем походження костистих риб.

Дослідники вважають, що великі припливи могли сприяти як еволюції органів дихання у риб, так і формування у них кінцівок, щоб полегшити пересування в приливних зонах.

Нагадаємо, дослідники аеродинамічних сил надихнулися риб’ячою лускою і змогли вигадати більш ергономічну форму для літаків. Завдяки цьому відкриттю лобовий опір літальних апаратів знизиться на 25%.