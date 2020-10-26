Кернес планирует вернуться в Харьков после выборов. Фото: city.kharkov.ua

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Геннадий Кернес, действующий городской голова Харькова, побеждает на местных выборах и по этому поводу готовит фото, видеоролик и планирует вернуться домой.

Кернесу уже сообщили о предварительных результатах выборов. Команда Кернеса очень просила сделать фото городского головы, но в клинике «Шарите», где лечится мэр, отказали в этом, сославшись на меры безопасности. Об этом 26 октября заявил первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов, передает пресс-служба городского совета.

Я разговаривал с Павлом Фуксом, который общался с Геннадием Адольфовичем. Состояние — стабильное, сомнений у врачей не вызывает. Будет его обращение к харьковчанам, фото и ролик, и главное — приезд Геннадия Кернеса в город Харьков, — отметил Терехов.



Как известно, Кернес уже несколько месяцев отсутствует в Украине. Также он давно не делал заявлений и не появлялся на публике. В горсовете Харькова заявляли, что Геннадий Кернес лечится в берлинской клинике «Шарите» и его жизни ничего не угрожает. В середине сентября стало известно, что мэр Харькова заразился COVID-19. А 2 октября сообщалось, что Геннадий Кернес получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Напомним, экзитполы свидетельствуют, что в Харькове местные выборы выиграла партии, которую возглавляет Геннадий Кернес. Отмечается, что 39,52% набрала его политсила «Успешный Харьков».