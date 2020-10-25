На выборах в горсовет Киева, Одессы и Харькова выигрывают партии мэров — экзит-пол

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Ракурс

Экзит-полы выборов в городские советы Киева, Одессы и Харькова объявили на канале «Украина 24». Во всех этих городах выиграли партии, которые возглавляют действующие мэры — Виталия Кличко, Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса.

Киевский городской совет: УДАР — 19,74%, «ЕС» — 17,76%, «Слуга народа» — 10,28%, «Батькивщина» — 8,61%, ОПЗЖ — 7,77%.

Харьковский городской совет: Блок Кернеса «Успешный Харьков» — 39,52%, ОПЗЖ — 16,99%, «Слуга народа» — 12,39%, «ЕС» — 9,17%, «Партия Шария» — 6,41%.

Одесский городской совет: «Доверяй делам» — 23,77%, «ОПЗЖ» — 22,38%, СН — 15,95%, «ЕС» — 12,72%, «Партия Шария» — 7,63%.

Канал «Украина 24» опросил 39 тыс. граждан. Для этих экзит-полов более 1,5 тыс. интервьюеров работали на 554 избирательных участках, а 70 операторов call-центра в течение дня принимали данные от социологов. Предельная ошибка выборки — 1,9%.