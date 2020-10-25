На виборах у міськради Києва, Одеси та Харкови виграють партії мерів — екзит-пол

https://racurs.ua/ua/n145569-na-vyborah-u-miskrady-kyieva-odesy-ta-harkova-vygraut-partiyi-meriv-ekzyt-pol.html

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Екзит-поли виборів до міських рад Києва, Одеси і Харкова оголосили на каналі «Україна 24». В усіх цих містах виграли партії, які очолюють чинні мери — Віталія Кличка, Геннадія Труханова і Геннадія Кернеса.

Київська міська рада: УДАР — 19,74%, «ЄС» — 17,76%, «Слуга народу» — 10,28%, «Батьківщина» — 8,61%, ОПЗЖ — 7,77%.

Харківська міська рада: Блок Кернеса «Успішний Харків» — 39,52%, ОПЗЖ — 16,99%, «Слуга народу» — 12,39%, «ЄС» — 9,17%, «Партія Шарія» — 6,41%.

Одеська міська рада: «Довіряй ділам» — 23,77%, «ОПЗЖ» — 22,38%, СН — 15,95%, «ЄС» — 12,72%, «Партія Шарія» — 7,63%.

Канал «Україна 24» опитав 39 тис. громадян. Для цих екзит-полів понад 1,5 тис. інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях, а 70 операторів call-центру протягом дня приймали дані від соціологів. Гранична похибка вибірки — 1,9%.