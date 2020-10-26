Кернес планує повернутися в Харків після виборів. Фото: city.kharkov.ua

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Геннадій Кернес, чинний міський голова Харкова, перемагає на місцевих виборах і з цього приводу готує фото, відеоролик і планує повернутися додому.

Кернесу вже повідомили про попередні результати виборів. Команда Кернеса дуже просила зробити фото міського голови, але у клініці «Шаріте», де лікується мер, відмовили у цьому, пославшись на заходи безпеки. Про це 26 жовтня заявив перший заступник мера Харкова Ігор Терехов, передає прес-служба міської ради.

Я розмовляв з Павлом Фуксом, який спілкувався з Геннадієм Адольфовичем. Стан — стабільний, сумнівів у лікарів не викликає. Буде його звернення до харків’ян, фото і ролик, і головне — приїзд Геннадія Кернеса в місто Харків, — зазначив Терехов.



Як відомо, Кернес вже кілька місяців відсутній в Україні. Також він давно не робив заяв та не з’являвся на публіці. У міськраді Харкова заявляли, що Геннадій Кернес лікується в берлінській клініці «Шаріте» і його життю нічого не загрожує. У середині вересня стало відомо, що мер Харкова заразився COVID-19. А 2 жовтня повідомлялося, що Геннадій Кернес отримав негативний результат тесту на коронавірус.

Нагадаємо, екзитполи свідчать, що у Харкові місцеві вибори виграла партія, яку очолює Геннадій Кернес. Зазначається, що 39,52% набрала його політсила «Успішний Харків».