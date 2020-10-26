Аномально високу явку на окрузі Ляшка перевірить поліція

Олег Ляшко. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n145621-anomalno-vysoku-yavku-na-okruzi-lyashka-pereviryt-policiya.html

Ракурс

Олег Ляшко, кандидат у народні депутати по округу № 208 та лідер Радикальної партії, знову брав участь у голосуванні. Його основним конкурентом за місце нардепа був Анатолій Гунько від партії «Слуга народу»,

Під час місцевих виборів, на яких спостерігалася загальна низька явка, саме у цьому окрузі проголосувала найбільша кількість виборців. У зв’язку з цим поліція проведе перевірку такої аномальної активності. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на брифінгу.

За його словами, по 208 округу у Чернігівській області від початку виборчого процесу було відкрито шість кримінальних проваджень, зокрема, три провадження у статті про підкуп виборців та ще три щодо перешкоджання здійсненню виборчого права громадян.

У день голосування поліція зафіксована три події: відключення електроенергії на дільниці та дві скарги про відсутність інформації про кандидатів. Також він додав, що поліція перевірить, з чим пов’язана така висока явка на окрузі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олег Ляшко заявив, що не визнає результати парламентських виборів в окрузі № 208. Відповідно до результатів паралельного підрахунку голосів, його опонент Анатолій Гунько зі «Слуги народу» перемагає Ляшка з різницею у 1 тис. 442 голоси.

Гунько вранці 26 жовтня повідомив про свою перемогу. Ляшко з цим не погоджується і заявив у Фейсбук про аномально високу явку виборців й підкуп на користь опонента зі «Слуги народу».