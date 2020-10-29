У голови Конституційного суду знайшли майно у Криму

Олександр Тупицький. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n145790-u-golovy-konstytuciynogo-sudu-znayshly-mayno-u-krymu.html

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Олександр Тупицький, голова Конституційного Суду, у 2018 році придбав майно на окупованій території України відповідно до законодавства окупантів, яке не вніс у свою декларацію.

Таким чином очільник КС звільнив себе від відповідальності, скасовувавши е-декларування. Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков.

За його словами, НАЗК здійснювало перевірку суддів Конституційного Суду та відшукало вищезгадане майно. На думку Новікова, ухвалюючи резонансне рішення щодо антикорупційного законодавства, голова КС керувався бажанням позбавити себе від відповідальності за порушення правил декларування.

Новіков наголосив, що таким чином суддя порушив фундаментальні правові принципи, які визначають, що суддя не може здійснювати правосуддя у власній справі.

Очільник НАЗК додав, що головуючий суддя Сергій Головатий, який приймав рішення щодо декларування, не мав права розглядати справу. У його діях також відшукали ознаки злочину відповідно до статті, яку КС скасував.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський ухвалив разом з Радою національної безпеки і оборони рішення, яке зобов’язує Національне антикорупційне агентство з запобігання корупції відновити доступ до реєстру декларацій чиновників.