30 жовтня свято. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n145789-30-jovtnya-vidznachaut-den-trenera.html

Ракурс

30 жовтня в Україні відзначають День тренера. І хоча День тренера не входить в список святкових і пам’ятних дат України, він неофіційно існує вже майже 20 років. Ця ідея прижилася в спортивному світі: щорічно 30 жовтня атлети активно вітають своїх тренерів і дякують їм за роботу з вихованцями.

У цей день заведено вітати усіх тренерів країни, в тому числі і дитячих наставників, які працюють в спортивних школах, а також фітнес-інструкторів. Крім того, в дитячих спортивних школах на честь Дня тренера часто організовуються концерти та виступи юних вихованців.

А найкращим спортивним фахівцям вручаються дипломи і почесні грамоти. Справжнім же професіоналам своєї справи присвоюються почесні спортивні звання.

Також у цей день в Україні святкують і державне свято — День працівників підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Його утвердили у 1993 році.

У цей день відбулося:

1653 — до гетьманської столиці Чигирина під залпи з гармат внесли труну з покійним Тимофієм Хмельницьким;

1888 — Лауд Джон запатентував кулькову ручку;

1918 — капітуляція Османської Імперії в 1-й світовій війні;

1941 — розпочалась блокада Севастополя із суші під час 2-ї світової війни. Після 250 днів оборони в липні 1942 року Севастополь капітулював;

1943 — На Московській конференції підписано угоду про створення ООН;

1961 — СРСР здійснив найпотужніший в історії вибух водневої бомби;

1987 — у Києві дебютував український рок-гурт «Воплі Відоплясова» («ВВ»).

У цей день народилися:

1735 — Джон Адамс, другий президент США;

1825 — Дмитро Безперчий, український художник і педагог;

1839 — Альфред Сіслей, відомий французький художник-пейзажист, один з засновників імпресіонізму;

1855 — Петро Гнідич, прозаїк, драматург, перекладач, театральний діяч; походив з козацького роду Гнідичів, внучатий племінник письменника Миколи Гнідича;

1881 — Вільям Боїнг, американський авіаконструктор;

1882 — Михайло Бойчук, український художник, маляр-монументаліст, лідер групи «бойчукістів», жертва сталінського терору;

1899 — Мандельштам Надія Яківна, письменниця-мемуарист, дружина Осипа Мандельштама. З двох років жила в Києві, вчилася живопису в майстерні Олександри Екстер;

1930 — Річард Гарріс, ірландський актор («Гладіатор», «Гаррі Поттер»);

1944 — Скотт Маккензі, американський виконавець, автор гімну 60-х «San Francisco»;

1949 — Олег Лишега, український поет, драматург і перекладач;

1960 — Дієго Марадона, аргентинський футболіст.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перенесення робочих днів на свята у 2021 році. Так, згідно з постановою уряду, українці відпочиватимуть чотири дні поспіль.