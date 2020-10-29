30 октября праздник. Фото: Istock

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Ракурс

30 октября в Украине отмечают День тренера. И хотя День тренера не входит в список праздничных и памятных дат Украины, он неофициально существует уже почти 20 лет. Эта идея прижилась в спортивном мире: ежегодно 30 октября атлеты активно поздравляют своих тренеров и благодарят их за работу.

В этот день принято поздравлять всех тренеров страны, в том числе и детских наставников, работающих в спортивных школах, а также фитнес-инструкторов. Кроме того, в детских спортивных школах в честь Дня тренера часто организуются концерты и выступления юных воспитанников.

А лучшим спортивным специалистам вручаются дипломы и почетные грамоты. Настоящим же профессионалам своего дела присваиваются почетные спортивные звания.

Также в этот день в Украине празднуют и государственный праздник — День работников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Его утвердили в 1993 году.

В этот день произошло:

1653 — в гетманскую столицу Чигирин под залпы из пушек внесли гроб с покойным Тимофеем Хмельницким;

1888 — Лауд Джон запатентовал шариковую ручку;

1918 — капитуляция Османской империи в 1-й мировой войне;

1941 — началась блокада Севастополя с суши во время 2-й мировой войны. После 250 дней обороны в июле 1942 года Севастополь капитулировал;

1943 — На Московской конференции подписано соглашение о создании ООН;

1961 — СССР осуществил самый мощный в истории взрыв водородной бомбы;

1987 — в Киеве дебютировала украинская рок-группа «Вопли Видоплясова» («ВВ»).

В этот день родились:

1735 — Джон Адамс, второй президент США;

1825 — Дмитрий Безперчий, украинский художник и педагог;

1839 — Альфред Сислей, известный французский художник-пейзажист, один из основателей импрессионизма;

1855 — Петр Гнедич, прозаик, драматург, переводчик, театральный деятель; происходил из казацкого рода Гнедичей, внучатый племянник писателя Николая Гнедича;

1881 — Уильям Боинг, американский авиаконструктор;

1882 — Михаил Бойчук, украинский художник, художник-монументалист, лидер группы «бойчукистов», жертва сталинского террора;

1899 — Надежда Яковлевна Мандельштам, писательница-мемуарист, жена Осипа Мандельштама. С двух лет жила в Киеве, училась живописи в мастерской Александры Экстер;

1930 — Ричард Харрис, ирландский актер («Гладиатор», «Гарри Поттер»);

1944 — Скотт Маккензи, американский исполнитель, автор гимна 60-х «San Francisco»;

1949 — Олег Лышега, украинский поэт, драматург и переводчик;

1960 — Диего Марадона, аргентинский футболист.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины принял решение о переносе рабочих дней на праздники в 2021 году. Так, согласно постановлению правительства, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд.